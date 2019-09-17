Реконструкция парка в Екатеринбурге приостановлена из-за старинного кладбища

Кладбище датируется XIX — началом XX веками. В заключении, которое опубликовано на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, говорится, что старинный объект будет охраняться по федеральному закону.

Как рассказали в управлении, в середине XIX века часть территории городского парка занимало кладбище, которое к началу ХХ века распространилась на всю его северную часть.