Реконструкция парка в Екатеринбурге приостановлена из-за старинного кладбища
Сегодня, 17:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге приостановлена реконструкция парка Зелёная роща из-за того, что археологи обнаружили там старинные могилы, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Кладбище датируется XIX — началом XX веками. В заключении, которое опубликовано на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, говорится, что старинный объект будет охраняться по федеральному закону.
Как рассказали в управлении, в середине XIX века часть территории городского парка занимало кладбище, которое к началу ХХ века распространилась на всю его северную часть.
Теперь из-за найденных археологических памятников проект реконструкции Зелёной рощи необходимо скорректировать. Сейчас все работы в парке временно прекращены.
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