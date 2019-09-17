Тагильчане смогут получить информацию о задолженностях по штрафам ГИБДД

Акция пройдет с 10.00 до 12.00 в регистрационно-экзаменационном отделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения, расположенном на ул. Огнеупорной, 83.

В рамках мероприятия тагильчане смогут проверить есть ли у них задолженности по штрафам за нарушение ПДД.