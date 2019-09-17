Тагильчане смогут получить информацию о задолженностях по штрафам ГИБДД
Сегодня, 19:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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18 сентября в Нижнем Тагиле пройдет акция «Узнай свои долги», сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Акция пройдет с 10.00 до 12.00 в регистрационно-экзаменационном отделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения, расположенном на ул. Огнеупорной, 83.
В рамках мероприятия тагильчане смогут проверить есть ли у них задолженности по штрафам за нарушение ПДД.
Сотрудники Госавтоинспекции проведут акцию совместно с судебными приставами.
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