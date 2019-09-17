Тагильчанин Максим Зяблицев победил в конкурсе для людей с ОВЗ «Мистер Цивилизации»

Максим является инвалидом 1 группы. Финал конкурса «Мистер Цивилизации» прошел 17 сентября в Екатеринбурге. Цель конкурса – привлечь людей разных профессий для создания комфортной среды и для личностного развития мужчин с ОВЗ.

На протяжении месяца его поддерживали наставники – политики, бизнесмены деятели культуры. В рамках конкурса для участников организовывались различные мероприятия, которые позволяли людям с инвалидностью поверить в себя и сломать стереотипы.