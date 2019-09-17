У сторонника Навального из Нижнего Тагила заблокировали 75 миллионов рублей

О произошедшем Распопов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Перед образованием задолженности у него прошёл обыск.

У меня не только провели обыск, перевернули квартиру и украли телефон, но и заблокировали 75 миллионов на зарплатной карте. И это все у «свидетеля» по вымышленному уголовному делу,написал активист.

Обыски прошли не только по месту постоянного жительства Дмитрия в Екатеринбурге, но и по месту прописки в Нижнем Тагиле. Хотя в этой квартире, как заявил мужчина, он не был на протяжении нескольких месяцев.

Ещё провели обыск в квартире в Нижнем Тагиле в которой я прописан. Был я там последний раз в феврале, и вообще не больше пары месяцев в сумме жил. Ничего не забрали, но копию протокола не дали. Интересно живём,добавил Распопов.