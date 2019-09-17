У сторонника Навального из Нижнего Тагила заблокировали 75 миллионов рублей
На зарплатной карте сотрудника штаба Алексея Навального в Екатеринбурге тагильчанина Дмитрия Распопова появилась задолженность в 75 миллионов рублей. Мужчина утверждает, что произошло это в связи с обысками, которые проводили силовые структуры в штабах Навального по всей России.
О произошедшем Распопов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Перед образованием задолженности у него прошёл обыск.
У меня не только провели обыск, перевернули квартиру и украли телефон, но и заблокировали 75 миллионов на зарплатной карте. И это все у «свидетеля» по вымышленному уголовному делу,написал активист.
Обыски прошли не только по месту постоянного жительства Дмитрия в Екатеринбурге, но и по месту прописки в Нижнем Тагиле. Хотя в этой квартире, как заявил мужчина, он не был на протяжении нескольких месяцев.
Ещё провели обыск в квартире в Нижнем Тагиле в которой я прописан. Был я там последний раз в феврале, и вообще не больше пары месяцев в сумме жил. Ничего не забрали, но копию протокола не дали. Интересно живём,добавил Распопов.
Напомним, обыски в региональных штабах Алексея Навального начались 12 сентября в рамках уголовного дела по отмыванию денег. Правоохранительные органы считают, что незаконным путём ФБК присвоил себе 75 миллионов рублей. В фонде заявили, что отмыванием назвали процесс конвертации криптовалюты, а дело назвали политическим, связав его с победой ряда оппозиционных кандидатов на выборах 8 сентября.