В детском саду на Вагонке открыли бассейн

В помещении полностью реконструирован бассейн, площадью 350 квадратных метров, заменена несущая конструкция, системы коммуникаций, отопление, ГВС и ХВС, установлена новая чаша и оборудование с водоочисткой. Также отремонтированы холл, небольшой спортзал и комнатка для переодевания.

Это второй проект, который мы реализуем на территории Нижнем Тагила. Первый бассейн мы реконструировали в садике № 105. Желающих в городе очень много. Оказание услуг пользуется популярностью. Идею поддержала администрация города, отметил учредитель акваклуба «Пингвинята» Максим Смирнов.

В бассейне планируют проводить платные занятия для групп «мать и дитя» с трех месяцев и для детей до 7-8 лет. Для воспитанников детского сада будет организовано посещение по расписанию. Также существует услуга «семейное плаванье», где заниматься могут несколько членов семьи.

В качестве пожелания глава города Владислав Пинаев написал: «Получилось очень здорово! Желаю коллективу дальнейшего развития, а посетителям прекрасно проводить время!»