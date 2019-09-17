В Екатеринбурге мужчина направлен на принудительное лечение за убийство племянника

Следствием установлено, что в ноябре прошлого года мужчина, находясь в доме со своим 17-летним племенником, в виду имеющегося психического расстройства решил расправиться с последним. Мужчина взял нож и нанес родственнику не менее 40 ударов в область шеи и туловища, а затем 17 ударов по голове молотком. 17-летний потерпевший скончался на месте.

Помимо этого, подсудимый приобрел и хранил дома два патрона для стрельбы из карабина, в нарушении законодательства об обороте боеприпасов.