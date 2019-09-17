В мэрии Нижнего Тагила рассказали, почему школа № 100 не получила вовремя лицензию
В Нижнем Тагиле школа № 100 работает без лицензии от МЧС и Роспотребнадзора. Во время заседания комиссии гордумы вице-мэр по соцполитике Валерий Суров объяснил, почему так произошло, пишет ИА «Все новости».
На момент открытия школы, которое прошло 2 сентября, учебное заведение работает без лицензии двух надзорных ведомств. По словам Валерия Сурова, все документы, необходимые для лицензирования уже направлены в учреждения, и положительное заключение по ним будет получено к концу недели.
Сейчас Роспотребнадзор и Государственный пожарный надзор получили все необходимые документы. Положительное заключение от них [необходимое для лицензирования] будет получено уже в четверг-пятницу, рассказал Валерий Суров.
Также вице-мэр пояснил, что лицензия не была получена вовремя из-за того, что на момент приемки учебных заведений города в школе № 100 еще велись строительные работы. 27 августа школа прошла проверку Госпожнадзора.
На прошлой неделе директор школы Дмитрий Язовских уверял TagilCity.ru, что школа готова к работе, несмотря на заявления тагильчан в соцсетях. По его словам, работы, которые ведутся, это исправление недочетов. Он также заявил, что дети проводят учебное время в школе. Как теперь выяснилось, ученики находились в здании, не прошедшем проверку противопожарной безопасности.