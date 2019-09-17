В Нижнем Тагиле из-за ремотных работ изменится расписание маршрута трамвая № 15

Два последних маршрута по будням отменяются — рейс с Новой Кушвы 21:40 и 22:30, рейс с ГГМ 22:18 и 23:08.

Трамвай с Новой Кушвы в 21:40 проследует через проспект Ленина. После чего сделает два рейса по малому кольцу маршрута №3 и отправится в депо. Рейс с Новой Кушвы в 22:30 продет через проспект Мира, Красный Камень, Выю и вернётся обратно в депо.