В Нижнем Тагиле из-за ремотных работ изменится расписание маршрута трамвая № 15
Сегодня, 18:01ОбществоФото: Rezident
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С 17 сентября в Нижнем Тагиле из-за ремонта путей на улице Челюскинцев временно будет закрыто движение трамвая № 15, сообщает МУП «Тагильский трамвай».
Сюжеты: Нижний Тагил
Два последних маршрута по будням отменяются — рейс с Новой Кушвы 21:40 и 22:30, рейс с ГГМ 22:18 и 23:08.
Трамвай с Новой Кушвы в 21:40 проследует через проспект Ленина. После чего сделает два рейса по малому кольцу маршрута №3 и отправится в депо. Рейс с Новой Кушвы в 22:30 продет через проспект Мира, Красный Камень, Выю и вернётся обратно в депо.
Ремонтные работы продлятся 5-6 дней. Об окончании работ МУП «Тагильский трамвай» сообщит дополнительно.
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Фото: МУП «Тагильский трамвай»
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