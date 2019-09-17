В Нижнем Тагиле на крышу школы № 36 установят защиту от молний

Специалист управления образования Нижнего Тагила Саида Уфимцева рассказала, что контракт уже заключен, а работы не повлияют на учебный процесс.

Капитальный ремонт кровли уже был сделан примерно год назад, а сейчас будет установлена система молниезащиты,рассказала TagilCity.ru Саида Уфимцева.

В школе № 36 планируется установить на крышу систему защиты от молний. Начальная стоимость контракта составила 1,2 миллиона рублей. Согласно данным протокола определения поставщика, тендер выиграло ООО «Фаворит».