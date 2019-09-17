В Нижнем Тагиле на крышу школы № 36 установят защиту от молний
В Нижнем Тагиле на крышу школы № 36 установят защиту от молний. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Как рассказали в управлении образования города, на время работ учебный процесс прерываться не будет.
Специалист управления образования Нижнего Тагила Саида Уфимцева рассказала, что контракт уже заключен, а работы не повлияют на учебный процесс.
Капитальный ремонт кровли уже был сделан примерно год назад, а сейчас будет установлена система молниезащиты,рассказала TagilCity.ru Саида Уфимцева.
В школе № 36 планируется установить на крышу систему защиты от молний. Начальная стоимость контракта составила 1,2 миллиона рублей. Согласно данным протокола определения поставщика, тендер выиграло ООО «Фаворит».
Напомним, школу № 87 в Нижнем Тагиле ждёт капитальный ремонт крыши с полной заменой кровли. Начальная стоимость контракта составляла 20 миллионов рублей, в ходе торгов цена контракта была снижена до 18,5 миллиона рублей. Тендер выиграло ООО Строительно-торговая компания «Успех».