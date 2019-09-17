В Нижнем Тагиле пройдёт конкурс авторского кино. Самому молодому участнику 15 лет

Фото: группа "ВКонтакте" "КИНО молодых тагильских режиссеров"

В программе конкурса «Короткометражное кино молодых тагильских режиссеров» есть как художественное кино, так и документальное. По словам организаторов, главным условием был возраст участника — от 14 до 40 лет.

Работ немного оказалось, не быстро мы их собирали, поэтому от работы экспертного жюри в августе отказались, принимали работы до начала сентября. Режиссурой в принципе начинают заниматься в достаточно зрелом возрасте, рассказала старший научный сотрудник нижнетагильского музея изобразительных искусств Ксения Баданина.

Однако одному из участников — 45 лет. Притом, Игорь Харьков прислал на конкурс две работы: музыкальный клип и документальный фильм «Илим». Клип будет рассматриваться вне программы, а фильм снят в соавторстве с Евгением Берстеневым, которому 40 лет ещё нет, потому эта работа получила право на участие.

Фильм об исчезнувшем с лица земли поселении. Идея была моя, съёмки, монтаж — тоже мои. Сценарий писал Евгений Берстенёв, он же и ведущий в этом фильме. Я люблю эту реку и исторические события, связанные или происходившие на этой реке,говорит Игорь Харьков.

Ещё одним документальный фильм снял Илья Худяков, там он рассказывает о «четырех проекта Нижнего Тагила, которые поразят ваше воображение».

Фото: группа "ВКонтакте" "КИНО молодых тагильских режиссеров"

Самой молодой участницей фестиваля оказалась 15-летняя Анастасия Курганова. Она сняла образный фильм основанный на метафорах. Фильм «Solum» — первая работа Кургановой. Фильм она снимала вместе с группой из художественной школы, где она учится.

Это абстрактный фильм без слов о перенасыщенности мира. Главная героиня устала от яркости мира, она окунается под воду — метафора фразе «окунуться в заботы, в проблемы». В конце героиня выныривает и либо она смирилась, либо нашла в быте что-то прекрасное,поделилась Анастасия Курганова.

Фото: скриншот из фильма "Solum@

Помимо этого, на фестивале покажут два художественных фильма «Навигатор» и «Волосы Вероники», снятые Дмитрием Дуплинским и Павлом Олешковым. По словам Дуплинского, фильмы он снимает «ради процесса», а подобные фестивали дают огромную мотивацию.

Интересно, получится или нет, да и вообще как это — снимать кино. Фильмы снимались практически без бюджета, но было много спонсоров, кто поддержал проект, предоставил площадки и всячески содействовал съемкам,рассказал Дмитрий Дуплинский.

Единственный представитель жанра артхаус — мистическая драма «Дар», снятая Емельяном Белобородовым, где в символической форме поднимаются сложные и вечные вопросы жизни и смерти.

Фото: скриншот из фильма "ДАР"