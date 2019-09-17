В России планируют ввести новые ограничения на продажу спиртного
Сегодня, 11:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В правительстве поддержали инициативу депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в кафе и барах площадью обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, сообщает «Коммерсант».
Предположительно, инициатива грозит закрытием 10 тысячам заведений по всей России. Коммерсанты сообщают, что вынужденное увеличение площадей приведет к убыточности бизнеса.
Запрет, в первую очередь, коснется магазинов разливного пива, в которых есть несколько столиков, алкомаркетов, имеющих лицензию заведений общепита, таким образом избегая ограничений на торговлю алкоголем в ночные часы.
Законопроект подготовлен депутатами «Единой России» и направлен на обеспечение отдыха граждан в ночное время.
В правительстве подчеркнули, что документ будет доработан, чтобы не навредить добросовестным участникам рынка.
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