В России планируют ввести новые ограничения на продажу спиртного

Предположительно, инициатива грозит закрытием 10 тысячам заведений по всей России. Коммерсанты сообщают, что вынужденное увеличение площадей приведет к убыточности бизнеса.

Запрет, в первую очередь, коснется магазинов разливного пива, в которых есть несколько столиков, алкомаркетов, имеющих лицензию заведений общепита, таким образом избегая ограничений на торговлю алкоголем в ночные часы.

Законопроект подготовлен депутатами «Единой России» и направлен на обеспечение отдыха граждан в ночное время.