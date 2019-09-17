В России с 1 октября изменятся правила ухода в отпуск

Согласно поправкам к Трудовому кодексу, отпускные теперь должны предоставляться сотруднику минимум за три дня до ухода в отпуск.

Кроме того, теперь россияне смогут подавать заявление на предоставление отпуска в электронном виде, если данная форма предусмотрена трудовым договором. Аналог бумажного заявления применим, если сотрудник уходит в отпуск вне графика.