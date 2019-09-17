В России с 1 октября изменятся правила ухода в отпуск

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С 1 октября в России начнут действовать новые правила ухода в отпуск, сообщает «Московский Комсомолец».
Согласно поправкам к Трудовому кодексу, отпускные теперь должны предоставляться сотруднику минимум за три дня до ухода в отпуск.
Кроме того, теперь россияне смогут подавать заявление на предоставление отпуска в электронном виде, если данная форма предусмотрена трудовым договором. Аналог бумажного заявления применим, если сотрудник уходит в отпуск вне графика.
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