В Свердловской области мошенники предлагают возмещение услуг «адвокатов»
Сегодня, 10:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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УФССП Свердловской области предупреждает жителей региона о новом виде мошенничества.
Мошенники связываются с человеком по телефону и представляются сотрудниками УФССП или следователями. Они предлагают гражданину содействие в решении вопросов через суд, бесплатную помощь адвоката, консультацию по вопросам возмещения морального вреда. Затем, после получения согласия, с человеком связывается некое лицо, которое просит оплатить текущие расходы. Деньги при этом принимаются через платежные системы.
В настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку.
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