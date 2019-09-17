В Свердловской области мошенники предлагают возмещение услуг «адвокатов»

Мошенники связываются с человеком по телефону и представляются сотрудниками УФССП или следователями. Они предлагают гражданину содействие в решении вопросов через суд, бесплатную помощь адвоката, консультацию по вопросам возмещения морального вреда. Затем, после получения согласия, с человеком связывается некое лицо, которое просит оплатить текущие расходы. Деньги при этом принимаются через платежные системы.