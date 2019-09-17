В Свердловской области назначен новый глава УФСБ

С августа 2015 года Зиновьев возглавлял УФСБ по Тульской области. О нём мало что известно: уроженец Курганской области, начинал путь оперуполномоченным и дослужился до начальника подразделения Центрального аппарата ФСБ России.

Действующий начальник УФСБ по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Вяткин перейдёт на работу в ГК Росатом в Москве. В апреле 2019 года с ним был продлён контракт на два года, несмотря на то, что возраст Вяткина превышает предельный возраст нахождения на службе в его звании (генерал-лейтенанту в мае исполнилось 62 года, предельный возраст составляет 60 лет).