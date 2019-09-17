В Свердловской области назначен новый глава УФСБ

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Пост руководителя управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области займёт генерал-майор Алексей Зиновьев, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в силовых структурах. Ожидается, что новый глава ведомства на днях прибудет в Екатеринбург.
С августа 2015 года Зиновьев возглавлял УФСБ по Тульской области. О нём мало что известно: уроженец Курганской области, начинал путь оперуполномоченным и дослужился до начальника подразделения Центрального аппарата ФСБ России.
Указ о назначении подписан. Зиновьев должен вступить в должность руководителя со дня на день,утверждает источник СМИ в силовых структурах.
Действующий начальник УФСБ по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Вяткин перейдёт на работу в ГК Росатом в Москве. В апреле 2019 года с ним был продлён контракт на два года, несмотря на то, что возраст Вяткина превышает предельный возраст нахождения на службе в его звании (генерал-лейтенанту в мае исполнилось 62 года, предельный возраст составляет 60 лет).
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