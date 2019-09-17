Власти Екатеринбурга утвердили форму опроса по строительству храма святой Екатерины
Сегодня, 16:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Голосование за место строительства храма святой Екатерины в столице Урала будет проводится в специально оборудованных пунктах. При этом списков участников голосования не будет, так как подготовить их не успевают, сообщает «АиФ Урал».
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Избирком Екатеринбурга подготовит бюллетени с вариантами мест строительства, листы будут защищены специальной печатью. Поквартирный обход, по мнению руководства Екатеринбурга, нецелесообразен из-за масштабности мероприятия.
Общегородской опрос проводится впервые, поэтому был определён минимальный порог явки в 1% от числа горожан, обладающих избирательным правом. Если минимальное количество человек не придёт на опрос, то он будет признан несостоявшимся. Планируется подготовить 800 тысяч опросных листов,сообщил руководитель аппарата администрации Илья Захаров.
За нарушениями в ходе голосования будут следить наблюдатели и общественники. Все провокации власти уральской столицы обещают пресекать. Между тем дата голосования пока не определена.
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