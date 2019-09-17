Власти Екатеринбурга утвердили форму опроса по строительству храма святой Екатерины

Избирком Екатеринбурга подготовит бюллетени с вариантами мест строительства, листы будут защищены специальной печатью. Поквартирный обход, по мнению руководства Екатеринбурга, нецелесообразен из-за масштабности мероприятия.

Общегородской опрос проводится впервые, поэтому был определён минимальный порог явки в 1% от числа горожан, обладающих избирательным правом. Если минимальное количество человек не придёт на опрос, то он будет признан несостоявшимся. Планируется подготовить 800 тысяч опросных листов,сообщил руководитель аппарата администрации Илья Захаров.