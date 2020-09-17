Екатерина Козеева назвала обоих участников первого матча достойными победы

Екатерина Козеева назвала обоих участников первого матча достойными победы

Сегодня, 17:38ОбществоPhoto: скриншот видео YouTube-канала "Город55"
Судья состоявшегося 10 сентября первого поединка ⅛ проекта «Дебаттл» председатель студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева оценила выступление команд Оренбурга и Волгограда. Итоговый результат участников складывался из оценок в категориях «Аргументация», «Полемика» и «Артистизм».

Обе команды серьезно подготовились к диспуту — видно, что заранее продумывали доводы, выстраивали дискуссионную линию, отметила Козеева. В аргументации, по ее оценкам, все же чуть сильнее был Волгоград. Что касается полемики, небольшой перевес она отдала Оренбургу.

Артистизм — я бы поставили 10 и тем и другим. Но раз все-таки у нас конкурс, то Оренбург — 8, Волгоград — 7,сообщила Екатерина.

Эксперт Екатерина Козеева
Эксперт Екатерина Козеева
Video:YouTube-канал "Город55"

Эксперт добавила, что не смогла бы называть своим фаворитом ни одного из претендентов на победу:

Я до конца не понимала, как распределю баллы. Составила табличку и начала по критериям проставлять плюсы и минусы. Где было больше плюсов — такие баллы и вышли.

На следующем этапе в ¼ финала «Дебаттла» команда Оренбурга встретится с победителем пары Тюмень — Нижний Тагил.

мнениеэксперт
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