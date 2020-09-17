Хлебозавод СМАК возобновил выпуск булочек после пожара

Завод набирает персонал даже без опыта работы и готов оплачивать стажировкку. Рабочих нанимают не только на готовое производство, но и на новые линии.
В 2021 году предприятие откроет новый хлебозавод в «Кольцово», его строительство уже подходит к концу.
По словам генерального директора предприятия Владилена Фуфарова сейчас наступает самый пик сезона.
Сейчас СМАК готовится к Новому году и расширяет ассортимент. В премьерной линейке появятся серия шоколадных бисквитов, полезные зерновые булочки для завтрака и перекуса,комментирует Владилен Фуфаров.
На данный момент мощности хлебокомбината восстановлены на 100%, продукция выпускается в рабочем режиме.
Напомним, что в Екатеринбурге крупный пожар на хлебозаводе СМАК случился 31 августа. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров, при пожаре произошло обрушение кровли.