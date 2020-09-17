Хлебозавод СМАК возобновил выпуск булочек после пожара

Хлебозавод СМАК возобновил выпуск булочек после пожара

Сегодня, 09:12ОбществоPhoto: pixabay.com
После восстановления от случившегося пожара хлебокомбинат СМАК в Екатеринбурге объявил о новых вакансиях, сообщает Е1.

Завод набирает персонал даже без опыта работы и готов оплачивать стажировкку. Рабочих нанимают не только на готовое производство, но и на новые линии.

В 2021 году предприятие откроет новый хлебозавод в «Кольцово», его строительство уже подходит к концу.

По словам генерального директора предприятия Владилена Фуфарова сейчас наступает самый пик сезона.

Сейчас СМАК готовится к Новому году и расширяет ассортимент. В премьерной линейке появятся серия шоколадных бисквитов, полезные зерновые булочки для завтрака и перекуса,комментирует Владилен Фуфаров.

На данный момент мощности хлебокомбината восстановлены на 100%, продукция выпускается в рабочем режиме.

Напомним, что в Екатеринбурге крупный пожар на хлебозаводе СМАК случился 31 августа. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров, при пожаре произошло обрушение кровли.

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