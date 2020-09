Мэр уральского города покинет свой пост

17 сентября будут прекращены полномочия мэра Ивдельского городского круга Петра Соколюка, сообщает Ура.ру.

На данный момент, в качестве вероятного преемника Соколюка рассматривается кандидатура председателя думской комиссии по бюджету и налогам Владимира Михеля. Завтра, 18 сентября, Петра Соколюка ожидают в областной избирательной комиссии. Бывший мэр должен представить документ об увольнении и получить мандат депутата заксобрания по Краснотурьинскому округу № 16. Напоминаем, что выборы, на которых Соколюк набрал более 51% голосов, состоялись 13 сентября. Он обошёл конкурентов, среди которых был представитель ЛДПР Антон Гусев, коммунист Николай Заморин и эсер Андрей Бычков.

