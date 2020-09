Михаил Дегтярев объехал проблемные районы региона Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил проблемный труднодоступный Тугуро-Чумиканский район региона. Он оказался первым из губернаторов, посетившим данную местность за последние 15 лет.

Сейчас в районном центре Чумикан проживает менее 1000 россиян. Число жителей всего муниципалитета составляет примерно 2000. При невысокой численности населения в районе очень много проблем. Раньше политики Хабаровского края не уделяли северным территориям пристального внимания. Михаил Дегтярев узнал от местных жителей, что до него ни один губернатор не приезжал сюда вот уже 15 лет. Об этом пишет transsibinfo.com. Основная проблема Тугуро-Чумиканского района заключается в медицине. Медиков очень не хватает. В зданиях лечебных заведений давно не было капремонта. Глава региона сказал, что поручит краевому минздраву оперативно решить данный вопрос. Скорее всего, в этот район в будущем начнет выезжать мобильная бригада врачей. Еще Михаил Дегтярев намерен решить проблему нехватки медицинских препаратов. «Много жалоб на неудовлетворительное лекарственное обеспечение. Такое отношение к населению отдаленных территорий недопустимо. Будем разбираться», - пояснил врио губернатора. Проблемы есть и в образовательной сфере. Строение, в котором на сегодняшний день расположен детсад, построили еще в 1964 году. Сначала здание не предназначалось для размещения в нем дошкольного учреждения. Этому строению, как и Дому культуры, необходим капремонт. Школы района получают очень мало денег. Понятно, что для жителей района, который прилегает к морю, жизненно важна рыбная сфера. Но и тут местное население не находит поддержки от чиновников. Люди рассказали главе региона, что краевые власти нередко не предоставляют им квоты на вылов рыбы. Отказы сыпятся по формальным причинам, например, из-за мелких ошибок в заявках. Также региональные чиновники почему-то не разрабатывают правила определения лиц из числа коренного населения, не относящихся к народам севера, но имеющих право на квоту. С такими проблемами на удаленных территориях стратегия социально-экономического развития Хабаровского края до 2030 года почти ничего не предусматривает в отношении северных районов. Михаил Дегтярев дал распоряжение зарезервировать дополнительные деньги регионального бюджета на продолжение программы субсидирования авиаперевозок для северян. «Этим территориям нужно уделять особое внимание. К северу нужно повернуться лицом», — сказал глава региона.

