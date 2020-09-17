Михаил Дегтярев объехал проблемные районы региона Хабаровского края

Сейчас в районном центре Чумикан проживает менее 1000 россиян. Число жителей всего муниципалитета составляет примерно 2000. При невысокой численности населения в районе очень много проблем. Раньше политики Хабаровского края не уделяли северным территориям пристального внимания. Михаил Дегтярев узнал от местных жителей, что до него ни один губернатор не приезжал сюда вот уже 15 лет. Об этом пишет transsibinfo.com.