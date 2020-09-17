На Урале полиция и СОБР задержали в кафе 40 человек

Визит силовиков в этот микрорайон был вызван не праздным любопытством, а имеющейся оперативной информацией о том, что могли быть факты нарушения общественного порядка. В дежурную часть полиции доставлялись те, кто мог быть причастен к возможным нарушениям правопорядка,рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.