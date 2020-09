На Урале полиция и СОБР задержали в кафе 40 человек

Бойцами СОБРа и сотрудниками полиции была проведена операция при которой задержали около 40 посетителей кафе «Привал» на Тюменском тракте в поселке Белоярском, сообщают в группе «Подслушано Заречный» во "Вконтакте".

Задержание произошло14 сентября из-за некого сотрудника СОБРа. Накануне он после употребления спиртного стал вызывающе себя вести: набрасывался на посетителей, сломал стол. Администратор с отдыхающими вывели его на улицу, однако дебошир нанёс там побои нескольким посетителям кафе. При этом он угрожал убийством администратору и его помощнику. 13 сентября около 23.00 мужчина возвратился в кафе и стал провоцировать окружающих на драку. В этот момент подъехали машины с полицейскими и спецназом, они начали проводить задержания. По словам очевидцев, многим нанесли побои. Как рассказали Znak.com, по словам пресс-секретаря управления Росгвардии по Свердловской области Ольги Бельской, зачинщик никакого отношения к подразделениям территориального управления Росгвардии не имеет и никогда там не служил. Спецназ оказывал содействие полиции в проведении профилактических мероприятий, которые организовало ГУ МВД по Свердловской области. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, целью совместного мероприятия являлась стабилизация оперативной обстановки в данном муниципальном образовании. Визит силовиков в этот микрорайон был вызван не праздным любопытством, а имеющейся оперативной информацией о том, что могли быть факты нарушения общественного порядка. В дежурную часть полиции доставлялись те, кто мог быть причастен к возможным нарушениям правопорядка,рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Сейчас по этому факту ведется административное производство. Напомним, что 31 мая в Екатеринбурге при штурме квартиры бойцами СОБР был убит Владимир Таушанков. Его подозревали в краже обоев. Родители застреленного бойцами СОБРа екатеринбуржца обратятся в ЕСПЧ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter