Свердловские власти планируют ввести плату за землю под уличными туалетами и батутами

Свердловские власти планируют ввести плату за землю под уличными туалетами и батутами

Сегодня, 19:20ОбществоPhoto: pixabay.com
В минимущества Екатеринубрга планируют ввести плату за землю для владельцев батутов и уличных туалетов, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера.

На текущий момент участок, на котором размещаются туалеты, батуты и другие передвижные коммерческие объекты, предоставляется бесплатно. Но ситуация может измениться с введением нового постановления.

В тексте предусматривается, что для предоставления участка будут проводится аукционы. Арендная плата будет соответствовать размеру участка, на котором находится объект, и будет равняться арендным нормам на землю в Свердловской области.

Те, кто уже успел получить право на безвозмездное использование, также начнут платить за использование городской земли. Перерасчет за пользование арендуемой площадью до вступления в силу постановления производиться не будет, то есть оплата начнется со дня принятия нормативного акта.

Напомним, глава Екатеринбурга Александр Высокинский обещал ликвидировать батуты с улиц города. В своей речи он назвал коммерческие объекты такого типа «плесенью».

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