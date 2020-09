Свердловские власти планируют ввести плату за землю под уличными туалетами и батутами

В минимущества Екатеринубрга планируют ввести плату за землю для владельцев батутов и уличных туалетов, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера.

На текущий момент участок, на котором размещаются туалеты, батуты и другие передвижные коммерческие объекты, предоставляется бесплатно. Но ситуация может измениться с введением нового постановления. В тексте предусматривается, что для предоставления участка будут проводится аукционы. Арендная плата будет соответствовать размеру участка, на котором находится объект, и будет равняться арендным нормам на землю в Свердловской области. Те, кто уже успел получить право на безвозмездное использование, также начнут платить за использование городской земли. Перерасчет за пользование арендуемой площадью до вступления в силу постановления производиться не будет, то есть оплата начнется со дня принятия нормативного акта. Напомним, глава Екатеринбурга Александр Высокинский обещал ликвидировать батуты с улиц города. В своей речи он назвал коммерческие объекты такого типа «плесенью». Глава Екатеринбурга планирует ликвидировать детские батуты с городских улиц

