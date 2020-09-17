Тагильский эколог просит Минприроды и прокуратуру проверить очистку стоков в пандемию

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 27,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Из них 20,9 тысячи человек уже выздоровели, еще 549 — скончались. В Нижнем Тагиле количество заболевших за все время пандемии, по данным на 16 сентября, составило 1708 человек.