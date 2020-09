Тагильский эколог просит Минприроды и прокуратуру проверить очистку стоков в пандемию

Тагильский эколог Андрей Волегов обратился в надзорные ведомства с просьбой проверить качество обеззараживание канализационных сточных вод в период коронавируса.

Он обратился к руководителю Росприроднадзора Свердловской области Роману Тужикову, министру природных ресурсов и экологии Алексею Кузнецову, прокурору региона Сергею Охлопкову, а также к нижнетагильскому межрайонному прокурору Денису Исакову. В тексте обращения сказано, что ученые-вирусологи высказывают серьезные опасения в отношении распространения инфекции через воду открытых источников, в которые поступают канализационные стоки. В них могут содержаться отходы жизнедеятельности больных COVID-19. У людей, инфицированных этим вирусом, в отходах жизнедеятельности он обнаруживается довольно долго — на протяжении 45 и даже больше дней,рассказал TagilCity.ru Андрей Волегов. Он отмечает, что необходимо предотвратить поступление в водоемы канализационных стоков, загрязненных коронавирусом, обеспечить их обеззараживание и провести обязательную проверку. На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 27,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Из них 20,9 тысячи человек уже выздоровели, еще 549 — скончались. В Нижнем Тагиле количество заболевших за все время пандемии, по данным на 16 сентября, составило 1708 человек. В прокуратуре рассказали какое наказание ждет НТМК за загрязнение Верхнего Прудка

