В Екатеринбурге снова начнут массово эвакуировать автомобили

Мэр объяснил, что эвакуация работает не лучшим образом из-за того, что выделяется только один сотрудник ГИБДД на весь город, который по закону должен присутствовать при каждой административной процедуре. Но вскоре заработает приложение, через которое будут по принципу систем такси выбираться эвакуаторы. Это поспособствует здоровой конкуренции в данной сфере.