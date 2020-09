В Екатеринбурге снова начнут массово эвакуировать автомобили

Глава Екатерибурга Александр Высокинский рассказал, как будут эвакуировать автомобили за неправильную парковку, пишет E1.

Мэр объяснил, что эвакуация работает не лучшим образом из-за того, что выделяется только один сотрудник ГИБДД на весь город, который по закону должен присутствовать при каждой административной процедуре. Но вскоре заработает приложение, через которое будут по принципу систем такси выбираться эвакуаторы. Это поспособствует здоровой конкуренции в данной сфере. Мы обратились в управление ГИБДД по Свердловской области с просьбой увеличить число инспекторов, которые будут оформлять эвакуируемые автомобили. Один человек на город - это неправильно, заявил Александр Высокинский. Как только определится количество выделяемых сотрудников, главой Екатеринбурга будет подписан указ о введении новой схемы. Накануне Александр Высокинский рассказал, как будут бороться с очередями в поликлиниках. По его мнению, следует увеличить время работы или ввести допосмотры для граждан. Мэр поручил разобраться в ситуации главе горздрава Денису Демидову. Мэр Александр Высокинский придумал как избавиться от очередей в поликлиниках

