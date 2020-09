В Екатеринбурге завершили расследование по делу об убийстве Ксении Каторгиной

Следователями было завершено дело об убийстве молодой мамы, которая пропала после встречи с потенциальными покупателями своей машины, сообщает «КП-Екатеринбург».

На данный момент обвиняемые знакомятся с материалами дела. Напомним, 10 октября 2019 года девушку видели последний раз на Уралмаше, куда она поехала, чтобы продать свой автомобиль Audi Q5. После этого Ксения бесследно пропала, а машина была обнаружена у перекупщиков. Позже тело девушки обнаружили в одном из колодцев частного сектора у Северного кладбища. 15 октября в Челябинской области задержали троих подозреваемых, которыми оказались Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев. Группировка призналась в убийстве и рассказала, что преступление было совершенно с целью продать автомобиль Ксении.

