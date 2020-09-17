В Екатеринбурге завершили расследование по делу об убийстве Ксении Каторгиной

Напомним, 10 октября 2019 года девушку видели последний раз на Уралмаше, куда она поехала, чтобы продать свой автомобиль Audi Q5. После этого Ксения бесследно пропала, а машина была обнаружена у перекупщиков. Позже тело девушки обнаружили в одном из колодцев частного сектора у Северного кладбища.