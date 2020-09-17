В России может появиться экологически безопасная перевалка угля

В общей сложности за период 2017-2020 гг. Находкинский морской порт инвестировал в экологию порядка 1,5 млрд рублей. Уже в следующем году объем инвестиций вырастет до 4,3 млрд руб., основная часть этих денег пойдет на возведение закрытого комплекса для выгрузки угля. Этот объект не только уменьшит объем выбросов пыли, но и сократит уровень шума. Также порт уже возвел очистительные сооружения, которые в ближайшее время будут введены в эксплуатацию.