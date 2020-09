В России может появиться экологически безопасная перевалка угля

Находкинский морской торговый порт предложил проект по сокращению количества выбросов в атмосферу пыли при перевалке угля. Федеральные экологи из Минприроды, Росгидромета, а также Росприроднадзора уже проверили деятельность предприятия и положительно оценили ее.

Этот механизм может лечь в основу государственного стандарта для экологичной перевалки угля. Как пишет портал vostokmedia.com, 17 сентября состоялась конференция в МИА “Россия сегодня”, на которой эксперты прокомментировали работу Находкинского порта. Так, например, представитель Общественного совета от Минприроды Александр Закондырин заявил, что в России нужно установить конкретный срок для перехода на экоперевалку угля. Он предложил пятилетний период, так как в нынешних экономических реалиях быстрее перейти на такую деятельность предприятиям будет трудно. Он также заявил, что морской порт в Находке хорошо справляется с поручением президента о сокращении выбросов пыли в воздух. В частности, предприятие установило как мобильные, так и стационарные системы орошения, а на площадках появились пылеветровые экраны. Однако Зоя Шаргатова из Росгидромета особо оценила на предприятии систему автомониторинга количества пыли в атмосфере. Она предложила распространить такие системы для всей Находки. В общей сложности за период 2017-2020 гг. Находкинский морской порт инвестировал в экологию порядка 1,5 млрд рублей. Уже в следующем году объем инвестиций вырастет до 4,3 млрд руб., основная часть этих денег пойдет на возведение закрытого комплекса для выгрузки угля. Этот объект не только уменьшит объем выбросов пыли, но и сократит уровень шума. Также порт уже возвел очистительные сооружения, которые в ближайшее время будут введены в эксплуатацию. Директор порта Владимир Григорьев сообщил, что все обязательства по защите экологии выполняются в полной мере. Кроме того, в городе прошли встречи с градозащитниками, которые предложили свои инициативы по улучшению экологического уровня в городе, некоторые из этих идей будут использоваться на федеральном уровне. Представитель Общественного совета в Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил, что все работы по оценке Находкинского МТП ведутся максимально честно и открыто. Он также выразил надежду, что в скором времени будет подготовлена система для улучшения экологии во всех портовых точках России. В Находке имеется 12 компаний, деятельность которых связана с погрузкой судов или их разгрузкой. Но только два из них являются крупными. Это вышеназванный МТП и Восточный порт. Совокупная их перевалочная способность составляет порядка 35 миллионов тонн. Все аналогичные компании России должны найти безопасный для экологии вариант перевалки грузов, так как это поручение Путина.

