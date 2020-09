Защита обвиняемого в убийстве на Уктусе просит повторную психологическую экспертизу

Сегодня, 17 сентября, в Екатеринбурге в суде прошли прения сторон по делу об убийстве двух девушек на Уктусе, в ходе которых защита обвиняемого Алексея Александрова попросила провести повторную психологическую экспертизу, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Одним из главных вопросов был срок, который запросит прокуратура. Однако стороны сначала получили возможность заявить последние ходатайства. Матери обеих девушек потребовали взыскать с обвиняемого 328 тысяч рублей. Это общая сумма, которая была потрачена на похороны подруг. Сам Александр не стал возражать против этого требования. При этом сторона защиты попросила о проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы. Адвокат Данил Задорин считает, что Александр имеет признаки невменяемости. Однако остальные участники процесса высказались против проведения процедуры, учитывая, что Александрова в ходе следствия наблюдали семь специалистов, которые и сделали заключение о его вменяемости. Напомним, убийство девушек на склоне горы Уктус произошло 25 августа 2018 года. Мужчина расстрелял двух подруг. Следователи смогли найти подозреваемого только через год с помощью форума любителей оружия, где мужчина консультировался по усилению мощности винтовки. На данный момент над обвиняемым проходит суд.

