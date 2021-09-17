АО «ОДК-Авиадвигатель» впечатлили цифровые инструменты на производстве Пермской «ЦБК»

Директор производства гофротары Андрей Третьяков подчеркнул, что за последние 3 года компании удалось реализовать более 40 новых проектов. Их задача заключается в увеличении производительности труда. Уточняется, что ООО «Уралбумага» (ГП «Пермская целлюлозно-бумажная компания») включилось в программу повышения производительности труда в 2017 году (с 2019 года — нацпроект). С момента запуска программы удалось повысить выработку на одного сотрудника на 32% (с 9,3 до 12,3 млн руб.).