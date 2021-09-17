АО «ОДК-Авиадвигатель» впечатлили цифровые инструменты на производстве Пермской «ЦБК»

АО «ОДК-Авиадвигатель» впечатлили цифровые инструменты на производстве Пермской «ЦБК»
АО «ОДК-Авиадвигатель» впечатлили цифровые инструменты на производстве Пермской «ЦБК»
Сегодня, 15:08Общество
Делегация АО «ОДК-Авиадвигатель» посетила производство гофротары Группы предприятий «ПЦБК». Отмечается, что специалисты обратили свое внимание на проекты по повышению производительности труда и использованию цифровых инструментов.

По информации properm.ru, Пермская ЦБК занимается активным внедрением принципов бережливого производства не только в гофроцехе, но и в других подразделениях предприятия.

Директор производства гофротары Андрей Третьяков подчеркнул, что за последние 3 года компании удалось реализовать более 40 новых проектов. Их задача заключается в увеличении производительности труда. Уточняется, что ООО «Уралбумага» (ГП «Пермская целлюлозно-бумажная компания») включилось в программу повышения производительности труда в 2017 году (с 2019 года — нацпроект). С момента запуска программы удалось повысить выработку на одного сотрудника на 32% (с 9,3 до 12,3 млн руб.).

Отметим, что почти все процессы на гофропроизводстве оцифрованы. Также на складе цеха начали внедрять «умную» систему адресного хранения продукции. К слову, искусственный интеллект позволяет персоналу, который занимается транспортировкой упакованных гофроящиков, определять оптимальное место их размещения перед отправкой заказчикам.

Делегация пермского конструкторского бюро «ОДК-Авиадвигатель» во главе с заместителем директора опытного завода по общим вопросам Еленой Оняновой сумела осмотреть и изучить мобильные терминалы сбора данных, используемые для отслеживания производственных процессов через Wi-Fi.

По словам Елены Оняновой, «ОДК-Авиадвигатель» очень близки вопросы бережливого производства. Она подчеркивает, что ее саму, как и делегацию, очень впечатлила работа цеха. Онянова считает, что эта поездка позволит сотрудникам «ОДК-Авиадвигатель» перенять новый опыт, а также внедрить его на свое производство.

Андрей Третьяков также подчеркивает, что ключевыми принципами производственной системы компании ПЦБК определяет такие факторы, как повышение производительности, цифровизация, безопасность и качество продукции, а также обучение людей.

Стоит напомнить, что на территории Пермского края на сегодняшний день в национальном проекте «Повышение производительности труда» принимают участие 97 компаний. Председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко подчеркивает, что участие в нацпроекте повысит конкурентоспособность пермских предприятий и выпускаемой ими продукции.

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