Дело о смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге передано в кассационный суд

Уголовное дело Владимира Васильева, который стал виновником в гибели двоих человек в ДТП на Малышева в Екатеринбурге в 2019 году, поступило в Седьмой кассационный суд, расположенный в Челябинске.

Материалы на данный момент изучаются. Дата заседания пока не назначена, пишет Е1 со ссылкой на суд. В кассационную инстанцию дело было передано после жалобы свердловской прокуратуры. В ведомстве считают, что весной 2021 года был вынесен справедливый приговор. Тогда за автоугон и ДТП Владимир Васильев получил 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. Однако 20 июля 2021 года Свердловским областным судом приговор был отменен, а дело направлено на пересмотр. Причиной стали нарушения уголовно-процессуального закона, в том числе и принципа гласности. На данный момент судебные разбирательства начаты заново. Однако повторный процесс может быть прекращен, если челябинский суд согласится с прокуратурой. Напомним, массовое ДТП на улице Малышева произошло 4 августа 2019 года. Kia Rio, за рулем которой находился Владимир Васильев, врезался в стоявшие на перекрестке автомобили. Сильнее всего пострадала Lada Granta. В ней таксист вез пассажира. Оба погибли. Виновник в смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге останется в СИЗО до зимы

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