Как правильно выбрать семена – советы экспертов

В районах промышленного возделывания моркови посевной, как правило, выпадает достаточное количество дождей в период вегетации. В этой связи почва бывает довольно увлажнённой, что необходимо для нормального роста корнеплодов. В зонах рискованного земледелия необходимо предусмотреть возможность дополнительного орошения поля при длительном отсутствии дождя. В засушливый период плантацию поливают, обычно, дождевальной системой. Оптимальный уровень увлажнённости почвы составляет около 75%. Периодичность полива зависит от погодных условий местности.