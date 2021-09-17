Как правильно выбрать семена – советы экспертов

Незаменимая овощная культура — морковь посевная — широко применяется в пищевой промышленности, кулинарии. Входит в состав большинства повседневных первых и вторых блюд. Выращивается в промышленных масштабах крупными российскими агропроизводителями — Россия входит в число крупнейших производителей моркови. Овощная продукция поступает в торговую сеть, поставляется переработчикам, закладывается на долговременное хранение, идёт на экспорт.
Российским аграриям хорошо известны многие виды посевного материала ТМ Syngenta®, в том числе гибридные семена моркови. Высаживание оригинальных семян этой овощной культуры обеспечивает агропроизводителю гарантированную урожайность, получение продукции с высокими потребительскими свойствами. В частности, у гибридов моркови Syngenta® — привлекательный товарный вид, они долго хранятся, не теряют при этом вкусовые качества, питательные и диетические свойства.
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Климатические условия выращивания моркови
Во многих регионах РФ климатические условия оптимально подходят для промышленного возделывания моркови посевной. Причём, можно культивировать практически все известные профессиональные сорта семян моркови, предназначенные для выращивания в открытом грунте. Это объясняется такими свойствами овощной культуры, как холодостойкость и неприхотливость.
Семена гибридов моркови Syngenta® прорастают при пониженных температурах (+3 °С и выше). Всходы не боятся заморозков (–4 °С), продолжительных похолоданий. Растения хорошо развиваются при температурах от +15 °С до +25 °С. В жаркую погоду процесс роста замедляется. Культура требовательна к показателям освещённости участка, к уровню увлажнённости почвы.
Требования к почве
Так как семена моркови малого размера, почву перед посевом специально подготавливают. Перепахивают осенью на глубину роста корнеплода (до 30 см). Весной хорошо разрыхляют, выравнивают поверхность. Для возделывания моркови Syngenta® подходят плодородные супесчаные, суглинистые, дренируемые, рыхлые почвы. Хорошие урожаи можно получать и на тяжёлых почвах, если верхний слой тщательно обработать (вспашка, глубокое фрезерование, прикатывание).
Севооборот моркови
Подходящие культуры-предшественники для возделывания гибридов Syngenta® — огурец, капуста всех видов, картофель, помидоры, перец, свекла, фасоль, горох. Нельзя сеять семена моркови после петрушки, пастернака, сельдерея, других растений семейства зонтичных.
Питание
Перед посевом моркови нельзя вносить на поле органические удобрения, так как будет испорчен товарный вид корнеплодов. Для питания используют минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий в соотношении 2:1:4. Растения развиваются нормально при достаточном количестве кальция, магния. Кроме того, почву необходимо обогатить микроэлементами. Используют для этого новейшие составы органоминеральных (хелатных) удобрений.
Семена моркови, посев
Оригинальные семена гибридов моркови ТМ Syngenta® подвергаются сложной предпродажной подготовке. Их тщательно сортируют, калибруют. После этого посевной материал протравливают фунгицидными и инсектицидными препаратами, биостимулятором роста, микроудобрениями, повышающими всхожесть и защищающими побеги и корни от почвенных вредителей, болезней, наносят защитную пленку, предотвращающую слипание семян.
Семена моркови ЧЕМПИОН F1, ЮКОН F1 рекомендуется высаживать сеялкой точного высева. Такая технология посадки предотвратит перерасход дорогостоящего посевного материала (не надо прореживать, прорывать). Точная заделка на требуемую глубину (1,5 – 3,0 см) с заданным интервалом обеспечит дружные всходы, равномерное и быстрое развитие корнеплодов.
Орошение
В районах промышленного возделывания моркови посевной, как правило, выпадает достаточное количество дождей в период вегетации. В этой связи почва бывает довольно увлажнённой, что необходимо для нормального роста корнеплодов. В зонах рискованного земледелия необходимо предусмотреть возможность дополнительного орошения поля при длительном отсутствии дождя. В засушливый период плантацию поливают, обычно, дождевальной системой. Оптимальный уровень увлажнённости почвы составляет около 75%. Периодичность полива зависит от погодных условий местности.
Сбор урожая
Собирают на раннюю продукцию морковь посевную выборочно, вручную, начиная с июня. В ходе ручной уборки корнеплод аккуратно подкапывают и выдёргивают, очищают от земли, стараясь не повредить молодую кожицу и не нарушить положение соседних растений.
Поздние гибриды моркови убирают, начиная с сентября. Для этого используют специальную уборочную технику (комбайн). Машина выполняет весь комплекс уборочных технологических операций — выкапывает корнеплод, удаляет ботву, очищает от земли, транспортирует в кузов грузовика.