Лучший повар Свердловской области выбран в Екатеринбурге

Лучший повар Свердловской области выбран в Екатеринбурге
Лучший повар Свердловской области выбран в Екатеринбурге
Сегодня, 11:32ОбществоФото: 1mediainvest.ru
19 претендентов бились за победу в конкурсе на лучшего повара Среднего Урала в рамках проекта «Славим человека труда». Победитель получил 55 тысяч рублей.

В УрГЭУ подведены итоги конкурса «Лучший повар» региона, победителем стал представитель Каменск-Уральского Николай Чукалкин, сообщает «КП-Екатеринбург».

В конкурсе могли принять участие повара заведений общественного питания, чей опыт работы по специальности составляет не менее 3-х лет. Первый этап заключался в выполнении домашнего задания: мастера выбирали и готовили блюда из предложенных жюри.

Второй этап был на время: за час необходимо было приготовить настоящее блюдо из меню ресторана и закуску.

Напомним, нижнетагильский полицейский стал участником всероссийского ведомственного конкурса МВД «Народный участковый».

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьконкурспобедительКаменск-Уральскийжюриповара
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы