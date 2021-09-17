Пропавший офицер и Клава Кока в топе красавиц. Итоги дня в Свердловской области

45-летний офицер Александр Вяткин пропал 14 сентября в Екатеринбурге. Он возвращался домой на общественном транспорте после решения служебных дел, о чем и рассказал в телефонном разговоре с родственниками. Однако до места назначения он так и не доехал, родные подали заявление в полицию о пропаже, так как оба его телефона находятся вне зоны действия сети.