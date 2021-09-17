Пропавший офицер и Клава Кока в топе красавиц. Итоги дня в Свердловской области

Пропавший офицер и Клава Кока в топе красавиц. Итоги дня в Свердловской области
Пропавший офицер и Клава Кока в топе красавиц. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:55ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 17 сентября.

45-летний офицер Александр Вяткин пропал 14 сентября в Екатеринбурге. Он возвращался домой на общественном транспорте после решения служебных дел, о чем и рассказал в телефонном разговоре с родственниками. Однако до места назначения он так и не доехал, родные подали заявление в полицию о пропаже, так как оба его телефона находятся вне зоны действия сети.

Свердловчане, привитые от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», смогут бесплатно пройти тест на наличие антител после прививки. Желающим нужно обратиться в поликлинику по месту жительства с 14 по 24 сентября, обследование будет проводиться ежедневно. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и документ о прохождении вакцинации. Проводить исследование рекомендуется после 42 дней после первой прививки.

Певица Клава Кока вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России по версии журнала «Максим». Она находится на 81 месте в рейтинге. Девушка является звездой лейбла Black Star. Также в рейтинг попала уроженка Нижнего Тагила актриса Арина Постникова, она обошла уральскую певицу и заняла 17 строку.

На выборах депутатов в Госдуму и ЗакСо Свердловской области неизвестные предложили избирателю 500 рублей за голосование за конкретного кандидата и партию. Эксперты рассказали, что о таких случаях нужно обязательно сообщать в правоохранительные органы, так как это уголовно наказуемо. Однако случаев привлечения к уголовной ответственности еще не было.

Материалы по теме:
Свердловская областьитогиновостиитоги дня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы