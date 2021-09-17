В память о Михаиле Борисове: «Столото» профинансировало стипендии студентам-щукинцам

Михаил Борисович долгие годы работал заведующим кафедрой режиссуры в Театральном институте имени Бориса Щукина. Помимо этого, он 26 лет был бессменным ведущим розыгрышей известной лотереи «Русское лото», а когда его спрашивали, как бы он распорядился средствами, если бы выиграл в лотерею крупную сумму, Михаил Борисович говорил: «У меня в институте очень много способных студентов. Я бы оплатил их образование».
Михаил Борисов ушел из жизни 19 сентября 2020 года. Его мечта о поддержке студентов сбылась. В память о заслуженном деятеле искусств, замечательном педагоге и легендарном ведущем «Столото» учредило стипендию имени Михаила Борисова для студентов-щукинцев. Первыми лауреатами стипендии стали студент 4-го курса Роман Белов и студенты 3-го курса Игорь Золотарев и Антон Куратов.
Как рассказал ректор института Евгений Князев, главными требованиями для назначения стипендии являются «три Т»: талант, терпение и трудолюбие. «Ребята в полной мере соответствуют этим высоким требованиям Вахтанговской школы. Эти студенты очень талантливы и являются опорой и примером для своих сокурсников. Они лучшие на своих курсах с точки зрения серьезного подхода к обучению, терпеливо постигают навыки, необходимые артистам, с предельным вниманием относясь к каждой детали», — заявил Евгений Князев.
Получателей именных стипендий «Столото» определяли путем обсуждения и открытого голосования стипендиальной комиссии, в которую вошел в том числе ректор института.
«Столото» также в память о Михаиле Борисове учредило грант «Русского лото» на постановку дипломного спектакля. Первый грант присудили выпускнице Театрального института имени Бориса Щукина Марии Казначеевой.
«Мария – одна из лучших студенток курса, на которую Михаил Борисович, будучи ее художественным руководителем, возлагал большие надежды, и Мария их в полной мере оправдала. Еще в период обучения она была приглашена Михаилом Борисовичем к преподаванию на его актерском курсе и показала себя как вполне сложившийся, авторитетный педагог, в полной мере владеющий всеми навыками и компетенциями, необходимыми для обучения студентов Вахтанговской школы. Сейчас Мария является ведущей артисткой Театра Романа Виктюка», – сообщил Евгений Князев.
Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович пояснила, что для «Столото» очень важно почтить память Михаила Борисова, чье имя за четверть века стало прочно ассоциироваться с всенародно любимой лотереей. Безусловно, нельзя также забывать его заслуг как преподавателя, воспитавшего не одно поколение студентов режиссерского факультета. «Именно поэтому в память об этом удивительном человеке «Столото» профинансировало именные стипендии и гранты — своего рода счастливый билет для воплощения идей молодых, начинающих режиссеров в реальность, ведь студентам очень сложно найти финансирование творческих постановок и спектаклей», — заключила Варвара Басанович.
Бренд «Столото» принадлежит российскому бизнесмену Армену Меружановичу Саркисяну. «Столото» входит в многопрофильный холдинг S8 Capital, основанный Арменом Саркисяном и ориентированный на внедрение цифровых технологий, благодаря чему в том числе и гослотереи усилили фокус на диджитализацию, став технологичным и еще более удобным развлечением, радующим граждан.
Помимо развития лотерейного бизнеса, Армен Саркисян и его группа компаний уделяют много внимания благотворительности, а также поддержке спорта, в том числе оказанию спонсорской помощи различным спортивным мероприятиям, проектам и целым федерациям.