В Приморье обнародовали первые промежуточные данные по явке на выборы

В Приморье обнародовали первые промежуточные данные по явке на выборы
В Приморье обнародовали первые промежуточные данные по явке на выборы
Сегодня, 17:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Приморье приближается к финалу первого из трех дней голосования. В крае в этом году выбирают не только депутатов Государственной думы, но и членов регионального Заксобрания.

Как сообщает vostokmedia.com, во Владивостоке расположены 11 из 30 одномандатных округов по выборам в Законодательное собрание и 2 округа по выборам будущих депутатов Госдумы. Уже известны предварительные итоги по этим двум направлениям.

По состоянию на 15:00 98 600 человек проголосовали на думских выборах – это 8,24% населения. За депутатов Заксобрания отдали голоса 84 262 человека – 7,5% от общего числа проживающих в регионе.

Ранее издание “Восток-Медиа” писало о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко и его супруга одними из первых пришли на избирательный участок по месту регистрации.

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