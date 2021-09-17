ВКонтакте запускает VK Squad — бесплатную платформу для обучения видеоблогингу

Авторы узнают все нюансы о подготовке, продвижении и монетизации видео. Обучать их будут опытные имиджмейкеры, известные блогеры и специалисты из Команды ВКонтакте.

ВКонтакте запускает VK Squad — масштабный образовательный проект для будущих видеоблогеров. Пользователи получат бесплатный доступ к серии обучающих видеокурсов по разным дисциплинам. Новых знаний будет достаточно, чтобы запустить свой видеопроект, найти поклонников, получить первый заработок и начать путь к славе. Уроки будут регулярно публиковаться в открытом сообществе VK Squad. Первый курс стартует 21 сентября. Участники научатся: уверенно вести себя в кадре и импровизировать,

подбирать видеотехнику, которая соответствует задачам, и работать с ней,

монтировать эффектные вовлекающие видео,

строить стратегии продвижения и анализировать их результаты,

работать с инструментами монетизации,

развивать личный бренд и свой имидж,

противостоять давлению и буллингу,

создавать и поддерживать лояльное комьюнити,

многому другому, что нужно, чтобы стать знаменитостью. Преподавателями станут профильные специалисты. Например, блогер Стас Давыдов поделится, как выбирать темы для видео, анализировать фидбэк и работать над ошибками. Старший редактор отдела моды журнала Glamour Полина Шабельникова даст мастер-класс по созданию собственного имиджа. Тарас Сычёв, экс-главред сообщества «Лентач», а теперь специалист по работе с медиа ВКонтакте, расскажет всё про создание вирусных материалов и секреты продвижения. Марина Краснова, СЕО ВКонтакте: «ВКонтакте объединяет миллионы авторов, которые регулярно публикуют видео в своих профилях, проводят трансляции, снимают клипы и имеют все возможности, чтобы стать популярными. Цель платформы VK Squad — объединить опыт экспертов и поделиться с аудиторией авторов экспертизой по созданию вовлекающего видеоконтента, прокачать навыки начинающих авторов, рассказать, как монетизировать своё увлечение». Ранее ВКонтакте открыла сообществам доступ к монетизации видео: теперь платформа разделяет с авторами роликов выручку от рекламы. Получать доход могут участники партнёрской программы — она пришла на замену рекламной сети ВКонтакте и стала основой единой платформы монетизации.

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