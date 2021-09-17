Заморозки и шторм ожидаются в Свердловской области

18 сентября 2021 года в Свердловской области местами ожидается порывистый ветер и мокрый снег.

В большинстве районов Свердловской области в ночь на 18 сентября 2021 года температура воздуха опустится до нескольких градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +8, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Ветер будет северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, порывами до 15-20 метров в секунду. В некоторых районах области ожидаются заморозки -1, -4 градуса, днем до +8 градусов. В Екатеринбурге ожидается снег с дождем, порыве ветра в уральской столице могут достигать 11 метров в секунду. Напомним, ураганный ветер в начале сентября 2021 года стали причиной госпитализации двух уральцев и повреждениях инфраструктуры в Екатеринбурге. 2 человека попали в больницу из-за урагана в Екатеринбурге

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