А вы готовы к Хэллоуину?

В России достаточно много костюмированных праздников, да и костюмированные вечеринки проводятся круглый год, однако именно Хеллоуин наиболее популярен – как костюмированная вечеринка. С чем связано подобное явление? В первую очередь с тем, что Хеллоуин традиционно имеет сексуальный подтекст. Можно одеться как угодно сексуально, вызывающе, эротично – и это будет нормально.