А вы готовы к Хэллоуину?
17 октября 2013, 15:00Обществоadv1@tagilcity.ru
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В России достаточно много костюмированных праздников, да и костюмированные вечеринки проводятся круглый год, однако именно Хеллоуин наиболее популярен – как костюмированная вечеринка.
В России достаточно много костюмированных праздников, да и костюмированные вечеринки проводятся круглый год, однако именно Хеллоуин наиболее популярен – как костюмированная вечеринка. С чем связано подобное явление? В первую очередь с тем, что Хеллоуин традиционно имеет сексуальный подтекст. Можно одеться как угодно сексуально, вызывающе, эротично – и это будет нормально.
В этом году Хэллоуин будет праздноваться 31 октября. А магазин здоровья «КАЗАНОВА приготовил для Вас костюмы и аксессуары, которые позволят Вам провести эту жаркую праздничную ночь незабываемо!!!
Перевоплощайтесь вместе с «КАЗАНОВОЙ».
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