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Городская Дума согласилась с Носовым, что лежачие полицейские должны быть у каждой школы Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Городская Дума согласилась с Носовым, что лежачие полицейские должны быть у каждой школы Нижнего Тагила

17 октября 2013, 17:55Общество
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