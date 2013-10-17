Городская Дума согласилась с Носовым, что лежачие полицейские должны быть у каждой школы Нижнего Тагила

Как сегодня стало известно по данным Официального сайта города, на последнем заседании городской Думы чиновники также обсудили вопрос, что лежачие полицейские должны появиться у каждой школы.

Дело в том, что подъезды к половине школ города (32-м из 64) выходят прямо на проезжую часть. К настоящему моменту только 11 таких участков дорог оборудованы техническими средствами регулирования дорожного движения, обеспечивающими безопасный переход дороги школьниками.

При этом заместитель начальника ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Сафонов уверен, что ограничиваться неровностями и знаками нельзя, к решению проблемы нужно подходить комплексно. А это значит, что необходимо восстанавливать и тротуарные дорожки, освещение, монтировать ограждения, направляющие пешеходов по наименее опасному пути.

Учитывая, что в настоящее время идет формирование бюджета будущего года, депутаты проголосовали за включение в план финансирования всех необходимых мероприятий по безопасности детей на дорогах, сообщает пресс-служба Думы.