Оцифровка документов постепенно добирается и до архивов Нижнего Тагила

Вообще-то работы были начаты в 2009 году с создания информационно-поисковой системы «Электронные описи НТГИА» с одновременным сканированием и индексированием описей. На первом этапе проекта оцифровано 724 описи, большую часть которых составляли ветхие документы со слабоконтрастным текстом. Полученный электронный ресурс загружен в систему «Электронные описи НТГИА» (14 рабочих станций), синхронизированную с ПК «Архивный фонд-4».

В рамках второго этапа проведена модернизация системы для хранения и поиска информации (как индексной, так и графической) до уровня заголовков документов. Затем объём информационного ресурса был расширен: оцифровано ещё 75 000 листов особо ценных и ветхих архивных документов. В настоящее время завершается третий этап работ – проводится сканирование более 42 000 страниц архивных документов и индексирование записей к ним.

Внедрение информационно-поисковой системы и перевод описей и документов в электронный вид уже позволило значительно повысить эффективность архивной деятельности за счёт оперативности поиска дел и документов и снизить количество обращений к ветхим бумажным оригиналам. Кроме того, создана основа для предоставления доступа исследователям к фонду пользования в электронном виде.

Высокие технологии стремительно захватывают мир. Еще двадцать лет назад никто и не мог помыслить о возможности получать доступ практически к любой информации с помощью мобильных устройств. Теперь же благодаря мобильной сети и смартфону можно узнать всё, что угодно из самого далекого уголка Земли. Почти всё, ведь до сих пор остаются данные, не существующие в электронном виде и, тем более, не выложенные в сеть. Именно поэтому каждый уважающий себя предприниматель спешит воспользоваться услугами специалиста по созданию сайтов, ведь, согласно статистике, более 40% потребителей замечают рекламу продукции именно в мировой Сети.