Потолочные светодиодные светильники от производителя.

Потолочные светодиодные светильники являются ярким примером высоких достижений человека, поскольку эти осветительные устройства потребляют в несколько раз меньше электрического тока, чем ртутные лампы или лампы накаливания. Такие осветительные приборы появились относительно недавно, но уже сейчас они имеют репутацию надежного, а самое главное экономичного устройства для создания комфортных условий отдыха или труда.

Потолочные светильники на основе светодиодов вне зависимости от своей конструкции способны создать не только «мягкое» освещение, но и придать помещению оригинальный вид. По своим габаритам такие светодиодные светильники ничем не отличаются от люминесцентных ламп, что сделано в первую очередь для того, чтобы в процессе замены не потребовалось проводить дополнительных строительно-монтажных работ. Потому, приняв решение о перевооружении системы освещения светодиодными устройствами, достаточно демонтировать старые светильники и установить светодиодные. Главное достоинство таких приборов заключается в экономичности, поскольку установленный потолочный светильник с диодами потребляет в несколько раз меньше электричества, чем устаревающие ртутные лампы. Хоть стоимость такого светильника превышает цену люминесцентных приборов, но в течение некоторого времени он окупится, и будет приносить чистую экономию.

Современные потолочные светильники светодиодные имеют высокую надежность и долговечность, так как отдельные модели могут проработать без дополнительного обслуживания и ухода в течение 100 тысяч часов. Кроме того, в процессе работы они практически не нагреваются, потому их можно установить даже в легкоплавкие строительные конструкции. Ударопрочность также является достоинством этих светодиодных приборов, поскольку за счет алюминиевого корпуса и стекла из поликарбоната конструкция светильника может оставаться неповрежденной даже после сильных механических ударов.