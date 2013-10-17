Сегодня тагильчане отмечают Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Вообще история проведения этого Международного дня неразрывно связана с датой 17 октября 1987 года. Тогда более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где еще 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, – дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода.

Собравшиеся хором заявляли, что нищета – это нарушение прав человека и подтвердили всеобщую необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав. Соответствующие заявления начертали на Памятном камне, который был открыт в этот день.

С тех самых пор люди разных сословий, разного социального статуса собираются, чтобы подтвердить неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с малоимущими. Сегодняшний день 17 октября – это день, когда мир может активно привлечь внимание к тяготам и бедствиям лиц, живущих в нищете, когда они могут во всеуслышание заявить о своих проблемах, и когда можно признать, что неимущим принадлежит главная роль в деле борьбы с нищетой.

С самого начала проведения Дня его важнейшей составной частью было участие в нем самих представителей бедных слоев населения. Проведение Дня 17 октября свидетельствует также о стремлении лиц, живущих в нищете, использовать свой опыт и знания в целях содействия искоренению нищеты.