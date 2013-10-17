«Синие воротнички» прочно закрепились в лидерах востребованных профессий Нижнего Тагила

Еще в 2012 году уровень безработицы в городе составлял 0,89%, на 1 октября 2013 года показатель снизился до 0,56% при напряженности в 0,47 человек на должность. Достичь таких показателей удалось благодаря внедрению в жизнь стратегий, разработанных антикризисным штабом, который работает в регионе. Работа в Нижнем Тагиле есть на предприятиях горнодобывающей, металлургической, машиностроительной, химической промышленности.

По данным ресурса «Труд», кроме производственной отрасли вакансии активно поступают из сферы торговли и строительства. Местный рынок труда по перечню востребованных профессий в целом схож с общероссийской картиной. Нужны продавцы, менеджеры по продажам, технологи, машинисты, грузчики, разнорабочие, прорабы, строители.

На рынке труда две беды — низкие оклады и недоученные кадры

Статистические данные и заявления официальных лиц свидетельствуют о явном улучшении ситуации на рынке трудоустройства Нижнего Тагила, который по своим показателям опережает только Екатеринбург. Средняя зарплата по городу на 1 октября 2013 года составила 22 000 рублей, что ниже среднероссийского показателя в 27 500 рублей в месяц. Соискатели недовольны уровнем заработной платы, которая на большинстве вакансий едва превышает порог в 17 000 рублей. В свою очередь, работодателей не устраивает уровень подготовки кадров, которые не могут продуктивно работать на модернизированном производстве. Хорошие специалисты в поисках более высоких доходов едут в своем большинстве в большие города, а компании не желают брать на работу специалистов без опыта. За счет этого сберегается дисбаланс рынка труда.

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