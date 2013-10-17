Свердловчане стали в 2,5 раза чаще жаловаться на управкомпании

За данный период специалистам поступило около 22 тысяч обращений от граждан, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма штрафов, взысканная с нарушителей жилищного законодательства, составила более 32 миллионов рублей. В основном свердловчане жаловались на низкое качество содержания жилфонда со стороны УК, а также на порядок начисления платы за «коммуналку».

В ходе проверок сотрудники Госжилинспекции выявили более 29 тысяч нарушений, почти 23 тысячи из них касаются нарушения правил и норм технической эксплуатации жилфонда. Также проверялась подготовленность организаций к зиме. У некоторых компаний отсутствовали паспорта готовности к зиме или же они были оформлены ненадлежащим образом. Такие случаи выявлены при проверке ООО «Жилищный сервис» (Первоуральск), ООО «Ритм» (Нижние Серги), ТСЖ «Школьное» (Горноуральский ГО), ООО «Смирана», ООО «УК «Квартал», ТСЖ «Сухоложское» (Нижний Тагил), ООО «УК «Дирекция единого заказчика», ООО «Мультидомсерис» (Невьянск), ООО УК «ЖКХ» (Верхняя Салда). Всего в ходе проверки отсутствие оформленных паспортов готовности выявлено в 33 случаях из 273. Организациям были выданы предписания устранить выявленные нарушения.