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Свердловчане стали в 2,5 раза чаще жаловаться на управкомпании
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчане стали в 2,5 раза чаще жаловаться на управкомпании

17 октября 2013, 14:10ОбществоЕвгения
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