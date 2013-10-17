В Нижнем Тагиле прошли «Старты здоровья» для детей с ограниченными возможностями
17 октября 2013, 14:05ОбществоЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
16 октября в городском Дворце детского и юношеского творчества состоялось открытие X городской Спартакиады для детей с ограниченными возможностями «Старты здоровья». Это мероприятие проводится в Нижнем Тагиле начиная с 2004 года, его организаторами являются управление социальных программ и семейной политики и управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города.
В первый день Спартакиады состоялись соревнования по настольному теннису, в которых приняли участие 35 детей с ограниченными возможностями здоровья. Это воспитанники школы-интерната для слабослышащих детей, школ-интернатов №15 и 16, а также реабилитационного центра для детей и подростков Ленинского района. С большим удовольствием ребята продемонстрировали свои спортивные достижения и желание победить.
В октябре Спартакиада продолжится соревнованиями по шашкам и шахматам, которые пройдут в МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр». А всего в календаре Спартакиады пять видов спорта: шахматы, шашки, дартс, настольный теннис и баскетбол.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей