В Нижнем Тагиле прошли «Старты здоровья» для детей с ограниченными возможностями

В первый день Спартакиады состоялись соревнования по настольному теннису, в которых приняли участие 35 детей с ограниченными возможностями здоровья. Это воспитанники школы-интерната для слабослышащих детей, школ-интернатов №15 и 16, а также реабилитационного центра для детей и подростков Ленинского района. С большим удовольствием ребята продемонстрировали свои спортивные достижения и желание победить.