Внимание, ревизия! Пенсионный фонд в Нижнем Тагиле проверяет работодателей
17 октября 2013, 16:10Общество
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За 9 месяцев этого года представители Нижнетагильского Пенсионного фонда провели более 120 выездных проверок в организации. При этом в 46 случаях специалистами были выявлены различные нарушения законодательства о страховых взносах, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле.
В рамках этих мероприятий в бюджет ПФР дополнительно начислено около полумиллиона рублей страховых взносов, а также 160 тысяч рублей пеней и штрафов.
Следует отметить, что проверки осуществляются вместе с работниками органов Фонда социального страхования. Сотрудники ПФР проверяют правильность исчисления, полноту и своевременность перечисления страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Выездная проверка проводится не чаще чем раз в три года и длится не более двух месяцев, начиная со дня вынесения решения о ее назначении.
В соответствии с разработанным планом-графиком в общей сложности в текущем году будет проверено около 150 страхователей.
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