Внимание, ревизия! Пенсионный фонд в Нижнем Тагиле проверяет работодателей

В рамках этих мероприятий в бюджет ПФР дополнительно начислено около полумиллиона рублей страховых взносов, а также 160 тысяч рублей пеней и штрафов.

Следует отметить, что проверки осуществляются вместе с работниками органов Фонда социального страхования. Сотрудники ПФР проверяют правильность исчисления, полноту и своевременность перечисления страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Выездная проверка проводится не чаще чем раз в три года и длится не более двух месяцев, начиная со дня вынесения решения о ее назначении.