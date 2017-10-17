18 городов Свердловской области досрочно выполнили годовой план по вводу жилья

В Свердловской области увеличивается число городов, которые досрочно сдают в эксплуатацию жилье. В августе с годовым планом справились 9 городов, в сентябре цифра уже дошла до 18.

В сентябре самое большое количество квартир было введено в Екатеринбурге - там сдали 35 000 кв. м. жилья. Однако с начала года лидером остается Березовский, где введено 73 600 кв. м. жилья, сообщает «Комсомольская Правда».





В региональном министерстве строительства уточнили, что жилищное строительство в 2017 году развивается очень активно. Главным стимулом стало проведение программы по переселению из ветхого жилья. Благодаря этому строительство развивается не только в средних и малых городах области, но и в поселках.





По сравнению с прошлым годом показатели по введению жилья увеличились в 39 городах области. В их числе – Первоуральск, Асбест, Невьянский городской округ, Полевской и Среднеуральск. В Лесном появилось 14 600 кв. м. жилья, что на 411% превышает прошлогодний показатель.