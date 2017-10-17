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Новости Нижнего Тагила

20 000 рублей украдены с карты екатеринбургского общественника жуликами из Индии

17 октября 2017, 15:30Добавить новость
деньги,Екатеринбург,кража,мошенничество,проверка,Индия,общественники,банковская карта
Екатеринбургский координатор «РосЯмы» Алексей Беззуб рассказал на своей странице в Facebook, что с его карты пропало 20 000 рублей. По информации от банка, кража произошла в индийском городе, где он никогда не был.

Общественник находился в своей квартире в Екатеринбурге, когда на его телефон стали приходить СМС о списании денег с карты. Как оказалось, злоумышленники снимали деньги в банкомате города Гуаргон в Индии.

В общей сложности они сняли 20 000 рупий – около 20 000 рублей на наши деньги. Ограбленный мужчина отметил, что картой он вообще не пользовался: для оплаты он использовал iPhone или AppleWatch. В банке «Точка», которому принадлежит карта, обещали разобраться в ситуации.

В банке предположили, что карта была скомпрометирована. Считывание пин-кода (скримминг) в последнее время является распространенной процедурой. Мошенники могли считать пин-код в терминале, которым ранее пользовался клиент банка. Пароль они могли скопировать на карточную болванку, после чего деньги снимаются где-то в США, Индии или в Европе.

Как пишет Е1, после рассмотрения инцидента банк «Точка» вернул Алексею Беззубу украденные деньги.

 
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