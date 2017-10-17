Новые павильоны установлены на остановках общественного транспорта в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Новые павильоны появились на остановках трамвая в Нижнем Тагиле. Крытые конструкции были установлены в разных районах города: на Вагонке, ГГМ и улице Садовая.

Новые яркие павильоны были оборудованы в местах, где останавливается городской пассажирский транспорт. Несколько остановочных комплексов были установлены в Дзержинском районе.

На проспекте Вагоностроителей расположена посадочная площадка, которая предназначена для маршрутов 1,6,8,17. Остановка востребована пассажирами в часы пик. Долгожданную оранжевую конструкцию смонтировали на остановке «проспект Вагоностроителей».

Фото: группа «Тагильский трамвай», 8 октября, 2017 г.



Такие же остановочные комплексы разместили в местах ожидания общественного транспорта на остановках «улица Юности» и «Поликлиники» в Дзержинском районе. Какое-то время здесь вообще не было остановочного комплекса, так как старый был демонтирован.

В районе ГГМ преобразилась остановка возле спортивного комплекса «Президентский» по Уральскому проспекту. Здесь расположена посадочная площадка для трамвайных маршрутов 15 и 17. Для трамваев, курсирующих из центра города в Дзержинский район, смонтирован павильон на остановке «Отделение дороги» на улице Садовая.

Остановочные комплексы оборудованы урнами и скамьями для удобства ожидающих транспорта пассажиров. На павильонах будут установлены таблички с названием остановки. Монтаж павильонов планируется на конечных остановках маршрутного транспорта. Работа по установке павильонных конструкций в городе будет продолжена.