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Новости Нижнего Тагила

Новые павильоны установлены на остановках общественного транспорта в Нижнем Тагиле (ФОТО)

17 октября 2017, 14:35Добавить новость
Вагонка,ггм,Нижний Тагил,транспорт,поликлиники,Садовая,Юности,ФОК «Президентский»,уральский проспект,остановка,трамвай
Новые павильоны появились на остановках трамвая в Нижнем Тагиле. Крытые конструкции были установлены в разных районах города: на Вагонке, ГГМ и улице Садовая. 

Новые яркие павильоны были оборудованы в местах, где останавливается городской пассажирский транспорт. Несколько остановочных комплексов были установлены в Дзержинском районе.

 

На проспекте Вагоностроителей расположена посадочная площадка, которая предназначена для маршрутов 1,6,8,17. Остановка востребована пассажирами в часы пик. Долгожданную оранжевую конструкцию смонтировали на остановке «проспект Вагоностроителей».

 

Вагонка,ггм,Нижний Тагил,транспорт,поликлиники,Садовая,Юности,ФОК «Президентский»,уральский проспект,остановка,трамвай

Фото: группа «Тагильский трамвай», 8 октября, 2017 г.


Такие же остановочные комплексы разместили в местах ожидания общественного транспорта на остановках «улица Юности» и «Поликлиники» в Дзержинском районе. Какое-то время здесь вообще не было остановочного комплекса, так как старый был демонтирован.

 

В районе ГГМ преобразилась остановка возле спортивного комплекса «Президентский» по Уральскому проспекту. Здесь расположена посадочная площадка для трамвайных маршрутов 15 и 17.  Для трамваев, курсирующих из центра города в Дзержинский район, смонтирован павильон на остановке «Отделение дороги» на улице Садовая.

 

Остановочные комплексы оборудованы урнами и скамьями для удобства ожидающих транспорта пассажиров. На павильонах будут установлены таблички с названием остановки. Монтаж павильонов планируется на конечных остановках маршрутного транспорта. Работа по установке павильонных конструкций в городе будет продолжена. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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