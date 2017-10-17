Перекоп ликвидирован на ГГМ в Нижнем Тагиле после падения в него нескольких человек (ФОТО)

Вечером 16 октября яма, после падения в которую одному из жителей Нижнего Тагила оказывали помощь медики скорой, засыпана землей и щебнем.

По словам местных жителей, опасный перекоп был ликвидирован накануне. Всего за время существования в него упали не менее четырёх человек.

Когда точно закопали - не знаю. Либо вечером 16 октября, либо утром 17. Что знаю, так это, что в яму ещё трое попали, кроме того мужчины, которому вызывали скорую. Пострадала женщина и ещё двое мужчин. Один переносил вещи для переезда и упал прямо при мне. Пришлось помогать, вытаскивать. Без посторонней помощи из той ямы было не выбраться, -- отметил в разговоре с журналистом TagilCity.ru жилец дома №2 на ул. Смелянского.

По словам работников компании-застройщика, злополучный перекоп был ликвидирован 16 октября. То есть спустя 2 дня после резонансного инцидента.

Как видите, перекоп ликвидирован. Ещё вчера. Теперь дорога безопасна, -- отметила женщина в спецовке в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Напомним, заказчиком строительства этой новостройки, около которой годом ранее в люк провалился ребёнок, является ООО «Строительная компания Тагил», а генеральным подрядчиком ЗАО «Трест №88».

Несколько из пострадавших обращались в полицию. К одному приезжала скорая. Почему перекоп оставался открытым и толком не ограждённым ещё двое суток - лично мне непонятно. Стоит отойти от крыльца - вечером темно, хоть глаз выколи. Повезло, что никто из детей не пострадал, -- отметил житель дома №2 на ул. Смелянского.

Фото: 17 октября, 2017г.