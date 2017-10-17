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Новости Нижнего Тагила

Заявки на благоустройство тагильских дворов в 2018 году принимаются до 1 ноября

17 октября 2017, 16:30Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,ремонт,двор,благоустройство,конкурс
В Нижнем Тагиле начался прием заявок на участие в программе «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой в 2018 году будут благоустроены дворы и общественные территории города.

Напомним, в 2017 году на благоустройство были отобраны 6 дворов и 2 общественные территории. Редакция TagilCity активно следила за проведением реконструкций. Так, был проведен ремонт двора по адресу Красноармейская, д.80.

В районе ГГМ реконструкции были проведены во дворах домов по адресам Черноисточинское шоссе, 7/2 и Уральский проспект, 58. В Дзержинском районе благоустройство коснулось дворов на пр. Вагоностроителей - дома 24-26, а также на улице Алтайской - дома 31-33.

Сейчас принимаются заявки на облагораживание дворов и городских территорий в 2018 году. Перечень адресов для ремонта будет определен на конкурсной основе общественной комиссией депутатов гордумы. Заявки от горожан на обустройство дворов принимаются в управлении жилищного и коммунального хозяйства по адресу Пархоменко, 1а (каб. 275).

Предложения по обустройству городских территорий можно оставить в управлении городским хозяйством на пр. Мира, 53 (каб. 202), пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

 
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