192 миллиона рублей выделены на строительство въезда в Качканар

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
192 миллиона рублей выделены региональным минфином на строительство въезда в Качканар в 2019 году.
Поручение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о строительстве нового въезда в Качканара начнут выполнять в 2019 году. Новую дорогу заложат от поворота с трассы до Качканара.
Планируется, что в единую транспортную сеть будут соединены три микрорайона и центр города. Улицы Магистральная, Гагарина, Тагильская продлят, также обустроят развязку на их пересечении.
Путь до центра Качканара уменьшится на 2,5 км. На оформление соответствующей документации потрачено около 95 млн рублей. Курировать проект будет министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков, информирует «Областная газета».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей