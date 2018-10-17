192 миллиона рублей выделены на строительство въезда в Качканар

Поручение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о строительстве нового въезда в Качканара начнут выполнять в 2019 году. Новую дорогу заложат от поворота с трассы до Качканара.

Планируется, что в единую транспортную сеть будут соединены три микрорайона и центр города. Улицы Магистральная, Гагарина, Тагильская продлят, также обустроят развязку на их пересечении.